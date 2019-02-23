باريس تعلن مقتل الإرهابي يحيى أبوالهمام

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، أن العسكريين الفرنسيين في عملية برخان قتلوا، أول من أمس، في مالي، زعيم إحدى أبرز المجموعات المتشددة في منطقة الساحل الجزائري يحيى أبوالهمام.

وأكدت الوزيرة أن «هذه الخطوة الهائلة تأتي بعد سنوات من البحث»، مثنيةً على «عمل القوات الفرنسية»، ضدّ «زعيم إحدى أبرز الجماعات الإرهابية العاملة بالساحل». وقالت، في بيان، إن الرجل كان المسؤول الثاني، في التحالف الذي يتزعمه المالي من الطوارق إياد أغ غالي.

واعترضت قوة برخان يحيى أبوالهمام، بينما كان ضمن موكب سيارات، متجه إلى شمال تمبكتو (وسط مالي).