الشاهد: علاقتي مع السبسي «معقّدة أحياناً»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اعترف رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بأن «العلاقة» مع الرئيس، الباجي قائد السبسي، تكون «معقدة أحياناً»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية.

وأكد الشاهد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس، أن «الرئيس رجل دولة. أتعامل معه وفقاً للدستور. يمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحياناً، لكن على مستوى المؤسسات، وليس على المستوى الشخصي».

ولدى سؤاله عن ارتباطاته مع حزب النهضة، نفى الشاهد أن يكون حليفاً له.

وقال: «لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية. أنا أتولى أعمال البلاد».

ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحاً: «لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني...»، محاكياً بسخرية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عندما قال إنه يفكر بمنصب الرئاسة «كل يوم عند الحلاقة».