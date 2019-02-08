إسرائيل تحظر الكشف عن وثائق أوسلو 90 عاماً

المصدر: بيت لحم - معا

وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أمر تمديد فترة السرّية التي تحظر نشر وثائق ومستندات جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، 20 عاماً إضافياً، ما يعني حظر نشر أي وثائق ومستندات إلا بعد 90 عاماً على تأسيس أجهزة الاستخبارات الخارجية والداخلية، كما يشمل تمديد السرية على وثائق مؤسسات وهيئات أخرى، منها لجنة الطاقة الذرية، ووحدات معينة بالجيش، والمعهد البيولوجي، فمثلاً سيتم فتح وثائق من عام 1949 عام تأسيس «الشاباك» للجمهور فقط في عام 2039.

وبحسب قرار نتنياهو، حسب صحيفة «هآرتس»، فإن الكشف عن بعض الوثائق سيكون كالتالي:

- مجزرة دير ياسين (1948)، سيتم الكشف عن الوثائق في عام 2038.

- مجزرة كفر قاسم (1956) سيتم الكشف عن وثائقها في عام 2046.

- حرب أكتوبر (1973) ستكشف وثائقها في عام 2063.

- مهاجمة المفاعل النووي العراقي (1981)، ستكشف الوثائق في عام 2071.

- مجزرة صبرا وشاتيلا (1982)، ستكشف وثائقها في عام 2072.

اتفاق أوسلو (1993)، سيتم الكشف عن وثائقه في عام 2083.. أي أن الاتفاقية تمت عام 1993 تضاف إليها 90 عاماً من السرية ليتم نشرها عام 2083.

- انتفاضة القدس والأقصى (2000 )، وسيتم الكشف عن وثائقها في عام 2090.