بريطانيا قد تُرجئ موعد «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تحدّث وزير الخارجية البريطاني غيريمي هانت، أمس، عن إمكانية تأخير «بريكست» إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس في حال التأخر في المصادقة على اتفاق انفصال، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.

وقال هانت متحدثاً لإذاعة «بي بي سي 4»: «صحيح أنّنا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية».

وتابع «لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدم في وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضرورياً».

ومع اقتراب موعد بريكست، تدرس رئاسة الحكومة إمكانية إلغاء العطلة البرلمانية لأسبوع، المتوقعة في فبراير، أو تمديد جلسات المناقشات في البرلمان.