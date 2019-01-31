حكومة لبنانية جديدة تضم 30 وزيراً برئاسة الحريري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تشكلت، مساء اليوم، حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، في خطوة تأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر من استشارات شاقة.

وجاء تشكيل الحكومة المؤلفة من ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في لبنان، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، و 3 وزراء لحزب الله، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

واعتذر سعد الحريري، بعد إعلان تشكيل حكومته، من اللبنانيين على التأخر لمدة 9 أشهر للتوافق وإعلان حكومته الجديدة.

وقال إن لبنان أمام تحديات اقتصادية وخدماتية واجتماعية، مؤكدا أن القلق على الوضع الاقتصادي يتطلب عملا إنقاذيا.

وأضاف أن المسكنات لم تعد تنفع لعلاج الأزمات الاقتصادية.

وقال الحريري إن الإصلاح شرط للمساعدة والتمويل الدولي والعربي، لافتا إلى أن الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر للحكومة الجديدة.

وستعقد جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة السبت لإعداد البيان الوزاري.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قد كلّف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة.