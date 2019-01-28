بريطانيا تتجه إلى إلغاء العطلة البرلمانية بسبب «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أمس، أنها أجرت محادثات لتمديد جلسات المناقشة في البرلمان، كي تضمن توافر وقت كافٍ لإقرار النصوص اللازمة قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة البريطانية «نحن مدركون أن الأمر متعلق بجدول زمني ملحّ. واحتياطاً، نجري مناقشات أولية بشأن تمديد مدة الجلسات، لكن فقط إذا لزم الأمر».

وقد تُمدد النقاشات أيام الإثنين حتى منتصف الليل وأيام الثلاثاء نحو خمس ساعات، ويمكن أن تُعقد الجمعة، وهو أمر لا يحصل عادة، وذلك حتى موعد «بريكست» في 29 مارس المقبل. وقد تُلغى العطلة البرلمانية التي تمتدّ لثمانية أيام من 15 إلى 24 فبراير.