قمة دولية حول إيران والشرق الأوسط في بولندا الشهر المقبل

المصدر: عواصم ــ وكالات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط، خصوصاً حول إيران، الشهر المقبل، في بولندا.

وقال بومبيو، في مقابلة تلفزيونية تم نشرها أمس، إن الاجتماع الدولي سيعقد في 13 و14 فبراير المقبل في بولندا و«سيتمحور حول الاستقرار في الشرق الأوسط ومسائل السلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وسيتناول أيضاً مسألة التأكد من أن إيران ليس لها أي تأثير مزعزع للاستقرار».

من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران إلى الوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، الصحافيين أثناء موجز يومي عقدته أمس، بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتطابق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقالت: «فرنسا تدعو إيران إلى التوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك اختبار تكنولوجيات صاروخية». وجاءت هذه التصريحات على لسان الدبلوماسية الفرنسية، تعليقاً على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بأن طهران ستطلق خلال الأسابيع المقبلة قمرين اصطناعيين بواسطة صواريخ محلية الصنع، وذلك في تحد لتحذير أميركي موجه إلى طهران من إطلاق مركبات فضائية، وإجراء اختبارات صاروخية.