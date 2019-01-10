خامنئي: العقوبات الأميركية «غير المسبوقة» تضغط علينا

المصدر: جنيف - رويترز

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس، إن العقوبات الأميركية تشكل ضغطاً غير مسبوق على الإيرانيين، وإن «بلهاء من الدرجة الأولى» يديرون السياسة في واشنطن.

وأكد خامنئي وفقاً لنص كلمة ألقاها في طهران بمناسبة حدث يعود لأيام الثورة الإيرانية عام 1979، ونشره موقعه الإلكتروني أن «العقوبات تضغط فعلياً على البلاد وعلى الشعب».

وأضاف «الأميركيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ. نعم إنها غير مسبوقة. والهزيمة التي سيواجهها الأميركيون ستكون غير مسبوقة».

وشجب خامنئي المنهج الذي يسلكه المسؤولون الأميركيون إزاء إيران، وقال «إنهم بلهاء من الدرجة الأولى». وأضاف خامنئي في كلمته أن الحكومة الإيرانية لابد وأن تقدم العون للمحتاجين.