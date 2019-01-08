السيسي: ليس لدينا سجناء سياسيون

المصدر: واشنطن - رويترز

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي.بي.إس» الإخبارية الأميركية، أن مصر لا تحتجز سجناء سياسيين، ورد على ما ذكرته المحطة بشأن مزاعم وجود 60 ألف سجين سياسي قائلاً: «لا أعرف من أين أتوا بهذا العدد.. ليس لدينا سجناء سياسيون».

وأشار إلى أن القوات الجوية المصرية تحتاج في بعض الأحيان إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأن ذلك هو السبب في وجود تنسيق مع الإسرائيليين.

وأوضح أن عدم إتمام القضاء على الإرهابيين في شمال سيناء يرجع إلى بعض الصعوبات، وتساءل: «لماذا لم تستطع الولايات المتحدة القضاء على الإرهاب في أفغانستان بعد 17 سنة».