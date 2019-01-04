وزير بريطاني: الخروج من الاتحاد من دون اتفاق «مرجح»

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي، أمس، إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في الأغلب من دون اتفاق، إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع التكتل.

وسيتخذ نواب البرلمان البريطاني قراراً شديد الأهمية في وقت لاحق، يتمثل إما في الموافقة على خطط ماي لخروج محكوم، أو رفض الاتفاق وإثارة حالة من عدم التيقن بشأن الخطوات المقبلة لبريطانيا.

وكتب باركلي في «ديلي إكسبرس» «عدم وجود اتفاق سيكون مرجحاً بشدة، إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة للخروج في الشهر الجاري».