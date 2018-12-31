فوز ائتلاف حسينة بالانتخابات التشريعية في بنغلاديش

المصدر: دكا - أ.ف.ب

فاز الائتلاف في بنغلاديش برئاسة رئيسة الحكومة حسينة بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس، في حين رفضت المعارضة النتيجة مؤكدة حصول عمليات تزوير.

ونقلت القناة 24 في التلفزيون الرسمي، التي تجمع النتائج التي تصلها من مختلف مناطق بنغلاديش، أن الائتلاف الحزبي حصل على أكثر من 151 مقعداً التي تشكل الأكثرية المطلقة في البرلمان.

ولقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم بأعمال عنف رافقت الانتخابات العامة في بنغلاديش أمس، بعد حملة انتخابيّة دامية خيّمت عليها اتهامات بقمع المعارضة لحكومة الشيخة حسينة .

وقتلت الشرطة ثلاثة أشخاص فيما قضى ثمانية آخرون في اشتباكات اندلعت بين نشطاء من حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش القومي المعارض، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقُتل أحد عناصر الشرطة بعدما هاجمه ناشطون من المعارضة باستخدام أسلحة ناريّة وعصي، وفق ما ذكر مسؤولون.

وجرى التصويت الذي انتهى في ظل إجراءات أمنية مشددة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يزيد على 40 مرشحاً من تحالف المعارضة انسحبوا أثناء التصويت في الانتخابات.