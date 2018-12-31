بوتين يبدي استعداداً للحوار مع ترامب

المصدر: موسكو - رويترز

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث، أمس، رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، عبّر فيها عن استعداد موسكو للحوار بشأن «جدول أعمال واسع النطاق»، وذلك عقب محاولات فاشلة لعقد قمة جديدة بين الرئيسين.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ألغى ترامب فجأة اجتماعاً مقرراً مع بوتين على هامش قمة لمجموعة الـ20 في الأرجنتين، متعللاً بالتوتر الذي أحدثه إطلاق القوات الروسية النار على زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية، ثم التحفظ عليها.

وجاء في بيان الكرملين أن بوتين شدد في رسالته لترامب على أن العلاقات الروسية الأميركية هي أهم عامل لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وأكد أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن جدول أعمال واسع النطاق.

وقالت موسكو إن إحدى القضايا الرئيسة التي أرادت بحثها مع الولايات المتحدة هي خطط واشنطن للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قوله، إن الأمر يرجع إلى واشنطن في مسألة عقد اجتماع جديد في 2019.

وفي رسالة منفصلة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، تعهد بوتين بمواصلة دعم الحكومة والشعب السوريين، كما بعث بوتين رسائل تهنئة إلى زعماء آخرين، منهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينغ.