السيسي: المصريون أهلي ولم أسخر من أصحاب الوزن الزائد

المصدر: القاهرة -أ ف ب

نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن يكون سخر من ذوي الوزن الزائد في بلاده بعد موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته حول السمنة، لكنه أكد عزمه على محاربة هذه الآفة.

وقد أثار السيسي مشكلة السمنة في أثناء خطاب بثه التلفزيون في 15 ديسمبر.

وكان صرح حينها "ما هذا؟ لماذا لا يهتم الناس بأنفسهم؟"، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر مستخدمو الإنترنت أن ملاحظاته تتضمن سخرية او حتى احتقاراً.

واليوم، بدا السيسي حريصاً على الرد على منتقديه في خطاب آخر بثه التلفزيون.

وتساءل "هل اسخر من أهلي؟ المصريون هم أهلي لكن هل من الافضل أن اراهم وانظر إليهم وأبقى ساكتا؟ أم نتوجه إلى المدارس مع غيري من المسؤولين لكي أطمئن الى أولادي؟ أولاد مصر وهم مستقبلها".

وأضاف الرئيس المصري "لما أتكلم عن ذلك فلأنها ظاهرة يعني معناها أن العدد كبير".

وأكد السيسي، الذي يهوى ركوب الدراجات بانتظام والقيام بأنشطة بدنية أخرى، أنه يريد ان تهتم المدارس بزيادة مستوى الوعي حول الغذاء الصحي.

وتعد مصر بين البلدان التي تنتشر فيها أعلى معدلات السمنة مع 63,5%، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتطاول هذه الظاهرة جميع فئات السكان، لكن الأسر المحرومة هي الأكثر تضرراً.