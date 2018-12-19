الجامعة العربية تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي

المصدر: القاهرة - وفا

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام اجتماعه الطارئ، أمس، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه والتحريض على الشعب الفلسطيني فوراً، كما دعا الأمم المتحدة لإنفاذ قرار الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، وأكد ضرورة تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع دفاعاً عن حقوقه المشروعة.

وشدد المجلس على دعم حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال النضال المشروعة ضد الاحتلال، وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وقرر مجلس الجامعة العربية توجيه رسائل عاجلة إلى رئيس البرازيل، وحكومة أستراليا، لحثهما على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، ووضعها القانوني والتاريخي.