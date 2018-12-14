صورة لم تنشر من قبل للأمير هاري وميغان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت العائلة الملكية البريطانية عن اختيارها لمجموعة من الصور الرسمية التي سيتم طباعتها على بطاقات أعياد الميلاد احتفالًا بالعام الجديد 2019.

ونشر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 3 صور جديدة وقع عليها اختيار العائلة الملكية البريطانية، ضمت صورة جديدة من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل تنشر لأول مرة من زفافهما الذي تم في مايو الماضي.

ونشر الأمير هاري وزوجته ميغان الصورة على بطاقة المعايدة الرسمية لهما بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حسبما جاء في تغريدة لقصر كينسينغتون عبر موقع «تويتر» اليوم.

وتظهر الصورة بالأبيض والأسود الزوجين، وهما يستمتعان بعرض ألعاب نارية في أمسية حفل زفافهما في قصر وندسور، حيث تزوجا في 19 مايو.

واصطف آلاف الأشخاص في شوارع المدينة الملكية الانجليزية للاحتفال بزواجهما، لكن الحفلة المسائية أقيمت وراء أبواب مغلقة.

وأعلن هاري وميغان مؤخراً أنهما سينتقلان من لندن إلى مقر إقامتهما في وندسور، حيث من المنتظر أن يستقبلا طفلهما الأول في العام المقبل.

أما الأمير ويليام فقد ظهر على بطاقة الأعياد الخاصة بالكريسماس وهو بصحبة زوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس الذي يبلغ من العمر 8 أشهر، حيث التقطت هذه الصور في خريف 2018.

وجاءت بطاقة أعياد الأمير ويليام تحمل طابع عائلي من المقام الأول، لتحصد الصورة على أكثر من 750 ألف علامة إعجاب في أول ساعة فقط من نشرها على انستغرام.