باريس تدعو إلى عدم التظاهر السبت لمطاردة منفذ اعتداء ستراسبورغ

المصدر: باريس - أ.ف.ب

دعت الحكومة الفرنسية، أمس، «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهر، غداً السبت، لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي شريف شيكات، المنفذ المفترض للاعتداء في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ شرق فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، «حتى الآن لم نقرر منع التظاهرات»، التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة إليها السبت. لكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة، أن يتحلوا بـ«التعقل» إثر اعتداء، مساء الثلاثاء الماضي، أوقع ثلاثة قتلى، و12 جريحاً.

وأضاف المتحدث أنه «تم سماع» غضب السترات الصفراء، وتم «الرد» عليها، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها الاثنين الرئيس إيمانويل ماكرون، لرفع القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.

وقال المتحدث، وأيده بعض المسؤولين السياسيين والنقابيين، إن «قواتنا الأمنية عملت بشكل هائل في الأسابيع الأخيرة».

وأكد رئيس نقابة «إس إف دي تي» لوران بيرغر، لإذاعة فرنسا الدولية، «نرى التعب الشديد على الشرطيين»، معتبراً أنه «سيكون من الجيد عدم تحميلهم مزيداً من التعب».

وتقوم قوات الأمن المنتشرة بكثافة لتأمين التجمعات التي تخللها بعض العنف في الأسابيع الأخيرة، بعملية مطاردة واسعة للعثور على منفذ هجوم ستراسبورغ. وتم نشر أكثر من 700 شرطي ودركي، ونشر بلاغ تفتيش عنه مساء الأربعاء.

وبعد 40 ساعة من الوقائع ليس من المؤكد أن القاتل المفترض لايزال في فرنسا. واعتقد المحققون لفترة أنه ربما يكون عبر الحدود ولجأ إلى كيل (ألمانيا) على الضفة الأخرى من نهر الراين، لكن قوات الأمن الفرنسية والألمانية لم تعثر عليه صباح الأربعاء في تلك النواحي.

وبحسب إذاعة «انفو راديو- آر بي بي» الألمانية، نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، فإن شيكات تلقى قبيل الهجوم اتصالاً هاتفياً من ألمانيا، ولم يرد عليه.

وكثّفت السلطات الألمانية «إجراءات المراقبة والتدقيق من قبل الشرطة في المنطقة الحدودية»، بحسب متحدثة باسم الداخلية الألمانية. ونشرت الشرطة الألمانية عبر «تويتر» بلاغ التفتيش الفرنسي.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع سويسرا، التي تبعد مسافة 130 كلم إلى الجنوب من ستراسبورغ. واتخذت السلطات الإيطالية القرار ذاته بـ«تعزيز الرقابة الاحتياطية إلى الحد الأقصى»، خصوصاً في الأماكن المزدحمة.