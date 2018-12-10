الملك سلمان يدشن بحضور محمد بن راشد.. مشروع تطوير حي «الطريف»

المصدر: الرياض - وام

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافق وقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في المملكة أمس، في الرياض مشروع تطوير حي «الطريف» المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، الذي يعتبر جزءاً من برنامج تطوير الدرعية التاريخية التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين كونها معلماً تاريخياً تراثياً وحضارياً بارزاً.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الوطني التاريخي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبراً سموه أن مثل هذه المواقع التاريخية والأثرية تشكل عنصراً جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية وتعزز قطاع الصناعة السياحية في المملكة برفد مصادر الدخل الوطني فيها.

وبارك سموه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الشقيق هذا الإنجاز الوطني، الذي كان في يوم من الأيام مقراً للحكم والمؤسسات الحكومية السعودية.