قرقاش: قمة التعاون والرئاسة العُمانية المقبلة مؤشر إلى أن المجلس مستمر رغم أزمة قطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إلى أن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية المقبلة، تعد مؤشراً إلى أن مجلس التعاون مستمر رغم أزمة قطر.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر. نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة».

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: «الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية. الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي».