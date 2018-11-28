السيسي: أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر الاتحادية بالقاهرة، أمس، أن أمن واستقرار المملكة «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وشدد السيسي على «عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية»، مؤكداً حرص مصر على «التعاون مع السعودية، لمواجهة التطورات في الشرق الأوسط».

كما أشار إلى «حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى، لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً».

وتناولت المباحثات بين السيسي وولي العهد السعودي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود البلدين في ما يخص مكافحة الإرهاب.

وبعد سلسلة لقاءات، غادر ولي العهد السعودي مصر حيث كان في وداعه السيسي، وذلك بعد زيارة استغرقت يومين

جاءت في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين المرتقبة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قد أوضح أن زيارة ولي العهد السعودي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد أنها تناولت سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث بشأن بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وحسب قناة «العربية»، جرى خلال المباحثات التأكيد بين مصر والسعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية. كما أفادت بتمسك السيسي ومحمد بن سلمان بشروط المصالحة مع قطر من دون أي تنازل. وأضافت أنه تم الاتفاق بين القاهرة والرياض على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

• التأكيد على مواجهة التدخلات الإيرانية، والتمسك بشروط المصالحة مع قطر من دون أي تنازل.