نتنياهو يعتزم زيارة تشاد قريباً

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيزور تشاد قريباً، وسيعلن من هناك رسمياً استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

واستقبل نتنياهو، صباح أمس، في القدس، الرئيس التشادي إدريس ديبي، وبحث الجانبان «توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وحماية الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة».

كان ديبي وصل إلى إسرائيل الأحد، ووصف نتنياهو الزيارة بأنها «زيارة تاريخية»، وتمثل «إنجازاً دبلوماسياً إضافياً» لبلاده.

وقد انتقدت حركتا فتح وحماس، أمس، قيام رئيس تشاد بزيارة رسمية إلى إسرائيل قبل أيام، وتطبيع العلاقات معها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن زيارة إدريس ديبي إلى إسرائيل «خطوة مرفوضة، وتزيد من الإحباط لدى الشعب الفلسطيني».

وفي السياق، ندد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، بزيارة إدريس ديبي إلى إسرائيل، مؤكداً رفض الحركة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.