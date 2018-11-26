زعماء أوروبا يصادقون على اتفاق خروج بريطانيا من «الاتحاد»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس، أن زعماء الدول الأعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي الـ27، وافقوا على الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

وقال توسك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

ويحدد اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة بشكل تفصيلي البنود القانونية لانسحاب بريطانيا من التكتل في 29 مارس 2019، كما يرسم الأهداف المشتركة للندن والاتحاد لعلاقاتهما المستقبلية.

وقُبيل قمة زعماء الاتحاد في بروكسل، أمس، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لايزال غير واضح.

وأكدت ماي في رسالة مفتوحة إلى «الأمة البريطانية»، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني، وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد بسبب المعارضة الشديدة من بعض نواب حزب المحافظين الذي تتزعمه.

وقالت ماي في الرسالة: «الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية.. اتفاق يناسب البلد بأكمله والشعب كله»، مضيفة: «أريد أن تكون لحظة تجديد ومصالحة لبلدنا بأكمله، يجب أن تكون اللحظة التي ننحي فيها لافتات الخروج والبقاء للأبد وأن نلتئم مرة أخرى كشعب واحد، سيكون لدى البرلمان الفرصة للقيام بذلك في غضون أسابيع قليلة عندما يصوّت على الاتفاق».

من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست» يمثل لحظة حزن شديد، فيما أعرب عن ثقته بأن البرلمان البريطاني سيصوت لمصلحة اتفاق الخروج.

ورأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يظهر «هشاشة التكتل»، ودعا الاتحاد إلى استخلاص النتائج اللازمة والبدء في إصلاح جذري، ودعا قبيل القمة إلى إعادة بناء الاتحاد الأوروبي.بدورها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن «رؤية المملكة المتحدة تخرج من الاتحاد الأوروبي بعد 45 عاماً هو أمر مأساوي».