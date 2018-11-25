تفجير يقتل 3 في العراق.. وارتفاع وفيات السيول إلى 10

المصدر: بغداد - وام ووكالات

أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وإصابة اثنين آخرين بجروح، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شمال غربي الموصل، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول، التي ضربت عدداً من مناطق العراق إلى 10 وفيات.

وقال الضابط بشرطة الموصل، النقيب حمزة علي، إن انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب أمس، في دورية للشرطة العراقية داخل بلدة بادوش، أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الدورية، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وتشهد مناطق عدة من محافظة نينوى، خصوصاً القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى مدن المحافظة، لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش الإرهابي عسكرياً في البلاد.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، أن حصيلة ضحايا السيول، التي ضربت عدداً من مناطق البلاد، بلغت 10 حالات وفاة حتى أمس.

واستنفرت الوزارة كل دوائرها، وأعلنت حالة طوارئ منذ بدء موجة السيول، وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن 1500 خيمة تعود للنازحين في محافظة نينوى تعرضت للغرق والانجراف، بسبب الأمطار في مخيمات المدرج والجدعة بمحافظة نينوى.