إيطاليا: ليبيا تتجه لإجراء انتخابات في الربيع المقبل

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو، أمس، إن ليبيا قد تجري انتخابات في الربيع المقبل، بعد أن استضافت روما مؤتمراً على مدى يومين في باليرمو، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

والتقى زعيما طرفي الصراع الرئيسين في ليبيا، لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر، في صقلية، أول من أمس، وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تدعم بقوة المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، وخطة العمل الخاصة بالأمم المتحدة التي أعيد تقويمها، والتي قدمها إلى مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر الجاري، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني تقوده ليبيا في الأسابيع الأولى من العام المقبل، لتبدأ العملية الانتخابية اللاحقة في ربيع 2019.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بليبيا، أمس، إن واشنطن مستعدة لدعم الحوار الاقتصادي بناء على طلب ليبيا، وبالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.