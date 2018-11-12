قرقاش: العلاقات الإماراتية السعودية ثقة ومحبة ومصير مشترك

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن العلاقات التي تجمع بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تتعزز كل يوم، وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك.

وقال قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»، أمس: «تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارته للسعودية الشقيقة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التي تجمعنا بالمملكة تتعزز كل يوم، وفي كل مجال، وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك».

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل في قصر العوجا بالدرعية، مساء أول من أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون والتضامن والتنسيق المشترك في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة ودولها. وبحث الجانبان خلال اللقاء أيضاً، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتحديات والأزمات التي تواجهها.