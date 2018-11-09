استقالة وزير الأشغال الكويتي بعد أضرار الأمطار الغزيرة والسيول

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي استقالته مساء اليوم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

وعبّر الرومي في استقالته عن «عميق أسفه» إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها الكويت.

وأضاف: «يعلم الجميع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الاضطلاع بمسؤولياتي في تطوير العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفع عجلة العمل مع زملائي الوزراء تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والتزاما بتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تابع الرومي: «انطلاقا من مسؤوليتي الأدبية وتعزيزا للنهج الذي اختطه رئيس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة فقد تقدمت باستقالتي إلى الرئيس».

ونوه الرومي بما لمسه من أمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وباقي الوزراء من دعم مشهود، معرباً عن اعتذاره للمواطنين والمقيمين كافة الذين تعرضوا للضرر.

كما أعرب عن شكره وتقديره لـ«الجهود المخلصة التي قام بها المسؤولون في الأجهزة الحكومية في التعامل مع هذا الظرف القاهر ومحاولة تقليل حجم الأضرار إلى حدها الأدنى والتي يجدر الإشارة بها وإنصافها».

من جهتها، أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ. بدورها فعّلت وزارة الشؤون خطط الطوارئ وأعلنت فتح جميع صالاتها (صالات الأفراح والقاعات التابعة للجمعيات) لإيواء المتضررين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تمر بها الكويت. وحسب «العربية نت» فقد باشر مسؤولو الصالات فتحها لإيواء المتضررين.

وفي عمان أعلنت السلطات الأردنية عن خمسة وفيات في محافظات مختلفة جراء السيول الغزيرة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانه غنيمات إن هطول الأمطار بغزارة تسبب في سيول في أماكن مختلفة.

وأضافت أن السيول في منطقة ضبعة جرفت مركبة صغيرة، ما أدى لوفاة سيدتين وطفلة.

وفي بيان سابق للدفاع المدني فقد توفيت طفلتان أخريان جرفتهما السيول في محافظتي مادبا ومعان.

وفيما يتواصل هطول الأمطار بغزارة قال محافظ مادبا حسن القيام إن غطاسي الدفاع المدني يبحثون عن خمسة مفقودين بمنطقة مليح بلواء ذيبان جرفتهم السيول.

وأضاف أنه وفق معلومات ذوي المفقودين، فإن هناك خمسة مفقودين من عائلة واحدة جرفت السيول مركبتهم، فيما تم إخلاء طفلة متوفاة، وأخرى حالتها سيئة.

وقررت وزارة التربية والتعليم بالأردن تعليق دوام المدارس الخاصة السبت في مختلف مديريات التربية والتعليم في البلاد.