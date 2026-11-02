الإمارات تعزّي سورية في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في ضحايا السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة شرقي سورية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وفقدان آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن تتكلّل جهود البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين.