محمد بن راشد يوجه بتوفير خيام لتمكين 50 ألف شخص في غزة من مواجهة موسم الأمطار

وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بما يمكنهم من مواجهة الظروف المناخية، ومخاطر السيول الناجمة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.

ويتم إيصال الخيام إلى غزة وتوزيعها على مناطق عدة في القطاع، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، التي دشنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويجسد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير الخيام بشكل عاجل لأهل القطاع، حرص دولة الإمارات على مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، حيث كانت من أوائل المبادرين إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة، كما تعد دولة الإمارات أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة بما ينسجم مع مبادئها والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن عملية "الفارس الشهم 3" تحولت خلال ثلاث سنوات إلى منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي.