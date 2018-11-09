شهيد في غزة.. ونتنياهو يسمح لأعضاء الكنيست بزيارة الحرم القدسي دون قيود

المصدر: غزة - وكالات

استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات قرب السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة، في وقت قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سمح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة واحدة كل شهر.

وتفصيلاً، استشهد أحمد خالد النجار (21 عاماً)، مساء أول من أمس، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات قرب السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان، إن «أحمد النجار استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال ، نقل على إثرها إلى مستشفى الأهلي بالخليل في الضفة الغربية حيث توفي هناك».

وفي القدس المحتلة قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سمح لعضو الكنيست «شولي معولام» من حزب البيت اليهودي باقتحام المسجد الأقصى مرة واحدة كل شهر.

وقالت القناة إن هذا القرار يعكس تبنّي رئيس الحكومة توصية قائد منطقة القدس يورام هاليفي بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الحرم القدسي دون قيود.

على صعيد آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بناية سكنية مكوّنة من طوابق عدة، وأساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة الزعيّم شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

من جهة أخرى، أكد سفير مصر لدى إسرائيل خالد عزمي، التزام مصر بتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط. وقال عزمي، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه قبل 40 عاماً، نجح في تخفيض حدة التوتر في المنطقة.