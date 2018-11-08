البيت الأبيض يتهم مراسل «سي أن أن» بلمس موظفة فريق ترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أنه علق التصريح الصحافي لمراسل شبكة «سي أن أن» الأميركية بعد دخوله في سجال حاد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس واتهمه بلمس موظفة من فريق الرئيس.

وحصل سجال حاد بين مراسل شبكة «سي أن أن» جيم أكوستا والرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للتحدث عن نتيجة انتخابات منتصف الولاية، بعدما رفض الصحافي تسليم المذياع لامرأة من فريق البيت الأبيض إثر رفض ترامب الإجابة على سؤاله.

وأكد أكوستا الذي غالبا ما يتعرض لانتقادات من ترامب بخصوص موضوع «الأخبار الكاذبة»، في تغريدة على «تويتر» قرار منعه من دخول البيت الأبيض.

وحاولت الموظفة في فريق ترامب سحب المذياع من الصحافي لكن بدون جدوى وحصل تلامس بالأيدي لفترة وجيزة. كما وصف ترامب الغاضب أيضا المراسل جون أكوستا بأنه «شخص وقح وفظيع» بعد أن رفض الأخير الجلوس وتمرير المذياع لزملائه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز «البيت الأبيض علّق التصريح الممنوح للمراسل المعني حتى إشعار آخر» في إشارة إلى أكوستا.

وبدأ السجال الحاد بعد أن تمسّك المراسل البارز بالمذياع وأصر على طرح الأسئلة حول قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى التي تتجه نحو الحدود الأميركية. وقال ترامب «هذا يكفي»، ثم حاولت الموظفة سحب المذياع.

وأكدت ساندرز أن «الرئيس ترامب يؤمن بحرية الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة الصعبة حوله وحول إدارته».

وأضافت «لكننا لن نتحمّل أبداً مراسلاً يضع يديه على امرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها كموظفة متدربة في البيت الأبيض. هذا التصرف غير مقبول بالمطلق».

ورد أكوستا على اتهامه بسوء السلوك في تغريدة قال فيها «هذه كذبة»، وتضامن معه على «تويتر» عدد من الصحافيين الذين كانوا برفقته في المؤتمر الصحافي.

وقالت محطة «سي أن أن» في بيان أن «المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز كذبت»، وأن تعليق التصريح الصحافي «تم كرد انتقامي على سؤال فيه تحدٍ».

وأضاف البيان أن ساندرز «قدمت اتهامات زائفة واستشهدت بواقعة لم تحدث»، مشيرا إلى أن «هذا القرار غير المسبوق يمثل تهديدا لديموقراطيتنا والبلاد تستحق افضل من ذلك.. نحن نقدم دعمنا الكامل إلى أكوستا».

وحضت مجموعة تمثل مراسلي واشنطن الصحافيين، البيت الأبيض على التراجع فورا عن هذا «التصرف الضعيف والمضلل».

وكتبت أن «رابطة مراسلي البيت الأبيض تعترض بشدة على قرار إدارة ترامب» تعليق تصريح عمل صحافي «علاقاتها معه صعبة» مضيفة أن «سحب تصريح الدخول إلى البيت الأبيض هو رد فعل لا يتناسب مع المآخذ على الصحافي وأمر غير مقبول».