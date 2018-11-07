انتخاب أول مسلمتين لعضوية الكونغرس الأميركي

المصدر: واشنطن - رويترز

اختار الناخبون في ولايتي مينيسوتا وميشيغان أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونغرس الأميركي وهما لاجئة سابقة فرت من الحرب الأهلية في الصومال وأميركية من أصل فلسطيني ولدت في ديترويت.

وجاء الفوز الذي حققته المرشحتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب في ليلة الانتخابات عندما أتيح لأعضاء من جماعات من الأقليات الفرصة لتحقيق أول نجاحات في الانتخابات.

وفي مينيسوتا ستحل إلهان عمر (36 عاما) محل عضو الكونغرس كيث إيليسون الذي أصبح في عام 2006 أول مسلم ينتخب للكونغرس وقد قرر عدم خوض الانتخابات للتفرغ للتنافس على منصب المدعي العام للولاية.

وقبل عامين أصبحت إلهان أول أميركية من أصل صومالي تفوز بمقعد في مجلس تشريعي للولاية في نفس الليلة التي فاز فيها ترامب بالرئاسة بعد حملة دعا فيها إلى منع كل المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وستكون إلهان عمر أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

أما رشيدة طليب (42 عاما) فلها تاريخ من تخطي الحواجز.. ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي. ورشيدة طليب ولدت في ديترويت لعائلة مهاجرة فلسطينية وكان والدها يعمل في مصنع فورد للسيارات.