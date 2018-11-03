العثور على أحد محركات الطائرة الإندونيسية وعجلات الهبوط

المصدر: جاكرتا ــ د.ب.أ

قال مسؤولون إندونيسيون إن غواصين وغواصات آلية يتم التحكم فيها عن بعد، رصدوا أحد محركات وعجلات الهبوط الخاصة بطائرة الركاب التابعة لشركة «ليون إير» الإندونيسية، التي سقطت في مياه بحر جاوة عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا الأسبوع الماضي، وعلى متنها 189 من الركاب وأفراد الطاقم، ولم ينج أحد من الحادث.

وأظهر شريط فيديو صوره أحد الغواصين، وبثه التلفزيون الإندونيسي، ما يعتقد أنه أحد المحركات الثمانية لطائرة الركاب المنكوبة.

وأوضح رئيس وكالة الإنقاذ والبحث الإندونيسية، محمد سيوجي، أنه تم خلال عمليات انتشال الصندوق الأسود للطائرة، أول من أمس، رصد أجزاء أكبر من حطامها، وبينها عجلات الهبوط، ولكنها كانت ثقيلة بشكل لم يسمح برفعها.

أضاف: «أنزلنا غواصة آلية، وشاهدنا قطعاً من حطام الطائرة، والعديد من الجثث، واثنتين من عجلات الطائرة، وأحد جوانب البدن».

وكانت الطائرة «بوينغ 737 ماكس 8» سقطت في مياه البحر، الاثنين الماضي، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار «سوكارنو-هاتا الدولي» بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها وطاقم من ثمانية أفراد.

وبعد العثور على الصندوق الأسود الأول، وهو مسجل بيانات رحلة الطائرة، يواصل الغواصون البحث عن الصندوق الأسود الثاني، الذي من شأنه أن يكشف عن المحادثات الأخيرة التي دارت داخل قمرة القيادة.