محمد بن سلمان يترأس أول اجتماع لإعادة هيكلة الاستخبارات

المصدر: الرياض - وكالات

ترأس سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمس، الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإنه بناءً على الأمر الملكي رقم 7422 الصادر في 20 أكتوبر والقاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، ترأس ولي العهد الاجتماع الأول لهذه اللجنة أمس، واستعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خصوصاً في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.

وأشارت الوكالة إلى أن «اللجنة اتخذت التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها لحين استكمال أعمالها».

من جهة أخرى، قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أمس، إن معلومات وردت من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك، أشارت إلى أن المشتبه بهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، ارتكبوا الجريمة بـ«نية مسبقة».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بيان للنائب العام أنه «إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10/‏‏ 2/‏‏ 1440هـ عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن جمال أحمد خاشقجي -رحمه الله- فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق، من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة».

وأضاف البيان أن «النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها، وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق، إن شاء الله، واستكمال مجريات العدالة».