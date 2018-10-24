البرلمان العراقي يستعد للتصويت على التشكيل الحكومي

المصدر: بغداد ــ رويترز

يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية، اليوم، استعداداً لجلسة منح الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة، وأكدت مصادر برلمانية أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي قد يعلن عن تشكيلته الوزارية خلال الجلسة، لافتة إلى أن عبدالمهدي قسم الوزارات بين الكتل السياسية وفق نظام النقط المعتمد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن أكثر من 100 نائب عن كتل وتحالفات سياسية وقعوا طلباً يقضي باعتماد التصويت السري على منح الثقة للتشكيل الوزاري.

ميدانياً، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم جنديان، لقوا حتفهم، بينما أصيب 30 شخصاً في انفجار سيارة ملغومة بالقرب من بلدة القيارة في شمال العراق، أمس.

وأضافت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة بالقرب من مطعم ومنطقة تسوق مزدحمة في القيارة جنوبي مدينة الموصل.

واتهم القائد العسكري في الموصل، اللواء ركن نجم الجبوري، تنظيم «داعش» الإرهابي بالمسؤولية عن الهجوم، وقال: «نحن متأكدون أن إرهابيي (داعش) هم من فجروا السيارة المفخخة في القيارة، وسنجلبهم ليواجهوا العدالة».

وأعلن العراق النصر على «داعش» في ديسمبر الماضي، بعد أن طرد مقاتلي التنظيم من جميع الأراضي التي سيطروا عليها.

مقتل 6 وإصابة 30 في انفجار سيارة بالموصل.