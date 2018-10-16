ترامب «مرتاح» في منصب الرئيس

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه «مرتاح في البيت الأبيض بعد نحو عامين من توليه منصب الرئاسة»، وذلك رغم المعارك السياسية التي خاضها بشأن الهجرة والرسوم الجمركية وترشيحه للقاضي بريت كافانو لتولي مقعد في المحكمة العليا.

وقال ترامب لبرنامج 60 دقيقة، الذي يذيعه تلفزيون «سي.بي.إس»: «كان الأمر سريالياً بالنسبة لي أن أقول إنني رئيس الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن هذا هو الحال مع الجميع».

وأضاف: «حتى أصدقائي لا ينادونني بدونالد، بل بالسيد الرئيس، وأقول لهم ‭‭‬‬أزيلوا الكلفة من فضلكم، الآن أشعر بحق أنني رئيس الولايات المتحدة».