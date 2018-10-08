كافانو يؤدي اليمين قاضياً.. وترامب: «نصر هائل»

المصدر: واشنطن - وكالات

أدى القاضي بريت كافانو، المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليمين القانونية قاضياً في المحكمة العليا الأميركية (أعلى هيئة قضائية)، بعد ساعات من موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه، وعقب أسابيع من الجدال المتواصل الذي كشف عن انقسامات حزبية شديدة في الولايات المتحدة.

واحتشد المئات من المتظاهرين أمام المحكمة الأميركية العليا في واشنطن العاصمة ونيويورك، ورددوا هتافات وحملوا لافتات ضد تعيين كافانو، الذي واجه اتهاماً بالتحرش الجنسي في واقعة حدثت قبل 36 عاماً، وأرجأت خطوات التعيين.

وصوّت مجلس الشيوخ، أول من أمس، لمصلحة تأكيد تعيين كافانو (53 عاماً) عضواً في المحكمة العليا مدى الحياة بأغلبية ضئيلة، وكانت معظم الأصوات من الأعضاء الجمهوريين، وجاء التصويت بواقع 50 صوتاً لمصلحته مقابل 48 ضده، فيما يعد فوزاً سياسياً لترامب وحزبه الجمهوري. وأشاد ترامب بتعيين كافانو قائلاً إنها «ليلة تاريخية حقيقية ونصر هائل»، وذلك خلال تجمع سياسي له في ولاية كانساس.

وقال ترامب منتقداً خصومه: «أنت لا تعطي الكبريت لمشعل حرائق، ولا تسلم السلطة لحشد غاضب من الجناح اليساري، لقد أصبح الديمقراطيون متطرفين وخطرين جداً لتولي السلطة».

وتابع ترامب أمام الحشد: «كل واحد منكم سيحظى بفرصة في غضون أربعة أسابيع لتقديم حكمه»، وكان كثيرون يرتدون قبعات حمراء تحمل شعار حملته الانتخابية «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى».

وانتقد ترامب العضو بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، ووصفها بأنها «وصمة عار»، لكونها السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد تعيين كافانو في المحكمة العليا.

وقال ترامب لمحطة «فوكس نيوز» في مقابلة عبر الهاتف: «اعتقد أنه كان تصويتاً محزناً للغاية، أعتقد أنه كان بصراحة وصمة عار».

وأعرب ترامب عن تقديره للسيناتور الديمقراطي، جو مانشين، الذي دعم ترشيح كافانو، لكنه كرر خيبة أمله من موركوفسكي.

وتابع: «لقد فعلت الكثير من أجل ألاسكا، لقد صدمت برؤية تصويتها، أعتقد أنه سيسجل كيوم حزين بالنسبة لها لأنه سيصبح قاضياً عظيماً في المحكمة العليا».