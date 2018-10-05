تظاهرات للمعارضة في شمال سورية تحت شعار «هيئة التفاوض لا تمثلنا»

المصدر: دمشق - وكالات

تستعد المدن والبلدات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال وغرب سورية، اليوم الجمعة، للتظاهر، بعد وقف القصف الجوي من قبل القوات الحكومية وروسيا.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب: «بدأت الفعاليات واللجان الثورية في محافظات إدلب وحماة وريف حلب الاستعداد للتظاهرات التي تنطلق تحت اسم (هيئة التفاوض لا تمثلنا)».

وأوضح المصدر أن «رفض هيئة التفاوض، التي تضم في صفوفها موالين لروسيا، جاء بسبب ابتعادها عن الخط الثوري، تنفيذاً لضغوط سياسية تمارس عليها».

وتقول هيئة التفاوض المعارضة في اجتماعات جنيف وغيرها، إنها تمثل القوى المعارضة.

ويعتبر، اليوم الجمعة، هو الخامس في التظاهرات المنتظمة التي تخرج في مناطق سيطرة المعارضة بشكل واسع.

من جهة أخرى، كشفت مصادر في المعارضة السورية عن أن تنظيم «داعش» وافق على إطلاق سراح مختطفي محافظة السويداء، مقابل فدية مالية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن «تنظيم داعش طلب مبلغ مليون دولار عن كل مختطف، وعددهم 22 امرأة وثمانية أطفال، إضافة إلى الإفراج عن نساء معتقلات لدى النظام السوري». وكان تنظيم داعش أعلن، الثلاثاء الماضي، قتل المختطفة ثريا أبوعمار.

«داعش» يطلب فدية مقابل الإفراج عن مختطفي السويداء.