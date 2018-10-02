خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

المصدر: الرياض - وام

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني .

وتساهم هذه المنحة - بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي - في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب اليمني.

وأكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.

تأتي المنحة استمرارا لنهج المملكة في الوقوف مع الشعب والحكومة اليمنية وانطلاقا من اهتمامها بتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.