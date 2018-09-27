ماكرون: يجب التفاوض مع إيران بشأن تدخلاتها في المنطقة

المصدر: نيويورك - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنه يجب التفاوض مع إيران بشأن تدخلاتها في المنطقة، وإن سياسة العقوبات والاحتواء التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران ليست كافية، وإنه ينبغي إعداد خطة طويلة الأجل لإدارة الأزمة.

وقال ماكرون في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منع انتشار السلاح: «أتفق مع أهداف رئيس الولايات المتحدة حتى وإن اختلفنا حول الاتفاق النووي، لكني أعتقد أننا بحاجة إلى إعداد استراتيجية طويلة الأمد، ولا يمكن اختصار الأمر في العقوبات والاحتواء».

غير أن ماكرون كرر موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما حذر من انتشار الصواريخ الباليستية ووصولها إلى جماعات متحالفة مع إيران.

وقال ماكرون «في الشرق الأوسط، المساعدة في مجال الصواريخ الباليستية التي قُدمت إلى جماعة حزب الله (اللبنانية) والحوثيين (في اليمن) هي تطور جديد ومثير للقلق، ويجب أن تتوقف قبل أن تزيد المنطقة المتوترة بالفعل اضطراباً».

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 لايزال أفضل طريقة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية رغم انسحاب واشنطن منه. وذكرت خلال الاجتماع: «ونحن ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق ما دامت إيران تواصل احترام التزاماتها».