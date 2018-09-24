استطلاع يكشف تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوى

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشفت نتائج استطلاع للرأي في فرنسا عن استمرار التراجع في شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وحسب استطلاع معهد «إيفوب»، لحساب صحيفة «لوجورنال دو ديمونش» الفرنسية الأسبوعية، التي صدرت أمس، فإن نسبة الفرنسيين الراضين عن أداء ماكرون لم تزد في سبتمبر الجاري على 29% فقط، بتراجع بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة باستطلاع أغسطس الماضي.

بذلك تتدنى شعبية ماكرون إلى مستوى لم تصل إليه من قبل، منذ انتخابه في مايو 2017.

وفقد ماكرون أغلب التأييد بين جماعات البيئة وحماية الطبيعة، على خلفية استقالة الناشط البيئي، نيكولا هولو، من منصبه وزيراً للبيئة، الشهر الماضي.

يذكر أن أعلى نسبة تأييد حصل عليها ماكرون كانت في أول شهرين بعد توليه مهام منصبه، إذ وصلت إلى 62% في مايو وإلى 64% في يونيو من العام الماضي.