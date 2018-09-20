واشنطن: إيران تمثل تهديداً عالمياً للسلم والأمن

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، أمس، أن إيران تمثل تهديداً عالمياً للسلم والأمن، ولا تحظى بثقة المجتمع الدولي، ولذلك تتطلب حلاً عالمياً، وعلى نظامها أن يغير سلوكه.

يأتي ذلك فيما شدد المبعوث الأميركي على أن «اقتصاد النظام الإيراني يعتمد على عائدات النفط، وسنصل بهذه العائدات إلى الصفر بحلول الخامس من نوفمبر».

وأضاف هوك، خلال كلمة له في معهد هادسون الأميركي، قبل اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، أن «إيران تتفهم جيداً أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأسلحة والصواريخ، وأنها تستطيع رصد الصواريخ المنطلقة من اليمن على السعودية».

وأشار هوك إلى أن «وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان واضحاً عندما قال إن كل القوى التي تعمل لمصلحة إيران يجب أن تخرج من سورية».

وأكد هوك أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني في مطالبه، مشدداً على أن «على النظام الإيراني تغيير سلوكه».

كما أوضح هوك أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران، ستشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

وقال للحضور «الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقاً شخصياً بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير، نحن نسعى لإبرام معاهدة».

وذكر أن قادة إيران ليسوا مهتمين بإجراء محادثات رغم تعبير الرئيس، دونالد ترامب، وبومبيو عن استعدادهما للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين.