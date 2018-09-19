تصعيد جديد للحرب التجارية بين أميركا والصين

المصدر: عواصم - وكالات

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصين بـ«محاولة التأثير في الانتخابات الأميركية عبر عقوبات تجارية»، وذلك بعد إعلان بكين عن ردود على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، أول من أمس، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.

وكتب ترامب في تغريدة، أمس، قال فيها: «لقد قالت الصين علناً إنها تحاول التأثير في انتخاباتنا وتغييرها عبر مهاجمة مزارعينا ومربي الماشية لدينا، وعمال صناعاتنا، لأنهم موالون لي».

وجاءت التغريدة غداة تنفيذ ترامب تهديده بفرض ضرائب على واردات صينية إضافية، بقيمة 200 مليار دولار.

وأعلنت الصين، أمس، فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار، من السلع الأميركية المستوردة سنوياً، وذلك رداً على العقوبات الإضافية التي أعلنتها واشنطن.

وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية: «إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل».

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على السلع الصينية، وذلك بعدما أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض رسوماً 10% على منتجات صينية إضافية بدءاً من 24 سبتمبر، في أحدث تصعيد لنزاع تجاري آخذ بالتفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم.

ترامب يتهم بكين بمحاولة التأثير في الانتخابات.