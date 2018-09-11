دول المقاطعة الأربع تفند المزاعم القطرية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

المصدر: جنيف - وام

ألقى المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بيانا باسم دول المقاطعة الأربع " دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية " وذلك في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري اليوم تحت البند الثاني للدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالنقاش العام بشأن إحاطة المفوضة السامية الشفوية .

وفيما يلي نص البيان ..

" السيد الرئيس تضمن بيان الوفد القطري اليوم كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا.

نؤكد من جديد على أن الاجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسئولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن و الاستقرار في دولنا وليس حصارا كما تدعيه قطر.

إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات "المقاطعة" التي اتخذتها لحماية أمنها و شعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعلى الجانب القطري ابداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية.

إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا و استعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها واخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.

السيد الرئيس، تعرب دولنا الأربع عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني و جماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة.. وندعو الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس و أدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز و رفيع قدر الإمكان " .