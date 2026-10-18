عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.