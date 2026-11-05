عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.