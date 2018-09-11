رؤساء أركان «دول التعاون» يبحثون بالكويت تفعيل قيادة عسكرية موحدة

المصدر: الكويت ــ وام

اختتم في دولة الكويت، أمس، اجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث تفعيل القيادة العسكرية الموحدة ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وترأس رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، وفد الدولة في اجتماع الدورة الـ15 للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون حيال قرارات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ومدى التقدم في تنفيذها.

ودعا رؤساء الأركان في ختام اجتماعهم إلى تحقيق المزيد من الخطوات في مجال التكامل الدفاعي والتمارين والتدريبات المشتركة، متمنين أن تسهم مثل هذه الاجتماعات الدورية في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس وسط أجواء تسودها روح المحبة والأخوة والترابط، والتي تأتي ترجمة لرؤية قادة دول مجلس التعاون نحو ضرورة العمل الدائم والتعاون المستمر لتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك وفق رؤية عمل موحدة تخدم أمن واستقرار دول المنطقة.