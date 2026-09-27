سيف بن زايد يلتقي عدداً من وزراء العدل والداخلية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عدداً من وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.

جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ترجمة مبادئ "إعلان أبوظبي" إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.