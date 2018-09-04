الصفدي: الأردن يشجع العودة الطوعية للاجئين

المصدر: عمان – أ.ف.ب

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المسؤول الأميركي عن الملف السوري جيمس جيفري، في عمان، أمس، «تطورات الحرب على الإرهاب» وآخر المستجدات في الملف السوري، حيث أكد الصفدي أن «الأردن يشجع العودة الطوعية لهم».

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي بحث مع جيفري «التطورات في الحرب على الإرهاب»، حيث أكد الجانبان «استمرار العمل في إطار التحالف الدولي لهزيمة العصابات الإرهابية».

كما ناقشا «المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة إيجاد حل سياسي لها».

وأكد الصفدي «ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية ويقبله السوريون وفق القرار 2254 وعبر مسار جنيف».

كما بحث الجانبان «قضية اللاجئين السوريين»، حيث أطلع الصفدي الوفد الأميركي الذي ضم نائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الأميركي الخاص لسورية، جول ريبيرن، على «الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة مليون و300 ألف سوري».

وشدد الصفدي على «أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين»، مؤكداً أن «الأردن يشجع العودة الطوعية لهم».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى، أول من أمس، محادثات في القدس المحتلة مع جيفري تناولت الأوضاع في سورية وإيران، كما أفاد مكتب نتنياهو.

وقبل الزيارة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن جيفري سيناقش «الحفاظ على أمن إسرائيل مع مواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».

وقالت الوزارة إن جيفري وريبيرن سيتوجهان إلى الأردن وتركيا، حيث سيؤكدان موقف الولايات المتحدة المعارض للهجوم العسكري في إدلب.

وأضافت أن الرجلين سيتطرقان كذلك أثناء جولتهما إلى «مزاعم روسيا الخادعة المتعلقة بوجود خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في سورية».