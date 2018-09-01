تحطم طائرة ركاب روسية

المصدر: موسكو - وكالات

قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية إن طائرة ركاب روسية انحرفت عن المدرج في مطار خارج مدينة سوتشي بجنوب روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ونشبت فيها النيران مما أسفر عن إصابة 18 شخصا.

وأكد متحدث من شركة أوتير أن الطائرة من طراز بوينغ 737 كانت تقل على متنها 164 مسافرا و 6 من طاقم الطائرة عندما اصطدمت بسور المطار ثم سقطت في النهر.

وقال أوليج سميرنوف المسؤول في هيئة الطيران المدني الروسية لمحطة روسيا24 التلفزيونية إن الطائرة هبطت وسط أمطار غزيرة ورياح قوية. وعرضت المحطة لقطات للطائرة وقد لحقت أضرار بجناحيها ومحركاتها.

مطار سوتشي على موقعه على الإنترنت أكد ان فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق بعد نشوبه بثماني دقائق وإجلاء كل من كانوا على متن الطائرة خلال 17 دقيقة.

وذكرت روسيا24 أن جهة الرقابة على سلامة الطيران ستجري تقييما لمطار سوتشي وللخطوط الجوية.