"الدفاع الجوي السعودي" يدمر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة " صعدة " باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن الصاروخ الذي رصدته قوات الدفاع الجوي للتحالف كان باتجاه مدينة نجران" و أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان .. موضحا أنه نتج عن اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي و تدميره تناثر شظاياه على الأحياء السكنية ما تسبب في إصابة 7 أشخاص أربعة مواطنين منهم سيدتان و مقيمان من الجنسية البنغالية و مقيم من الجنسية الهندية جميعهم إصاباتهم طفيفة بالإضافة إلى أضرار في محال تجارية ومركبتين.

و أضاف المتحدث إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 و القرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.