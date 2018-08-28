إسرائيل تعيد فتح معبر «بيت حانون».. وتطوّر صواريخ يمكنها استهداف «المنطقة برمتها»

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعادت إسرائيل، أمس، فتح معبر إيريز (بيت حانون) مع قطاع غزة المغلق منذ أسبوع، بسبب مواجهات على الحدود، حسبما أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية.

ومعبر إيريز أو بيت حانون هو الوحيد المخصص لانتقال الأفراد بين القطاع الفلسطيني وإسرائيل.

وأكد ناطق باسم الهيئة المكلفة تنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في وزارة الحرب (موغات)، أن المعبر أعيد فتحه مع الإبقاء على القيود الأمنية نفسها التي كانت مفروضة قبل إغلاقه، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، أمس، توقيع عقد مهم مع مجموعة أسلحة وطنية لتطوير وإنتاج صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في المنطقة برمتها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العقد يبلغ مئات ملايين الشيكل (الدولار يساوي 3.63 شيكل)، من دون أن تورد أي تفاصيل حول نوع الأسلحة المطلوبة والبلدان أو الأهداف التي قد تضربها. وستتولى المجموعة العامة للصناعات العسكرية الإسرائيلية (آي إم آي) إنتاج الصواريخ بالتعاون مع الهيئة المكلفة تطوير أنظمة الأسلحة التابعة لوزارة الحرب، على ما أعلنت الوزارة. وبات قسم من الصواريخ في طور الإنتاج، في حين أن القسم الآخر مازال في مرحلة البحث والتطوير. وقال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بحسب البيان: «إننا نكتسب ونطور قوة نار دقيقة ستسمح لنا بتكثيف وتعزيز قدراتنا الهجومية، وتغطية مجمل المنطقة في غضون بضع سنوات».